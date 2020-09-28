Москва, , 11:58 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара США вырос на 75 копеек и достиг на открытии торгов 79 рублей. Это максимальное значение в ходе торговой сессии. Оно было достигнуто впервые со 2 апреля 2020 года.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Курс доллара вырос до 78,20 рубля, евро — до 90,93 рубля

Добавим, что, по состоянию на 11:29 мск доллар торгуется на уровне 78,6 рубля (+ 0,43%).

При этом курс евро вырос на 0,62% — до 91,5 рубля.

Также по теме: Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах в пятницу, 25 сентября, курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля.