Мадрид, , 11:53 — REGNUM По итогам августа 2020 года в Испании было продано 66 925 автомобилей, что на 10,1% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

В ассоциации связывают падение продаж с периодом летних отпусков и неопределенностью покупателей в связи с возможной второй волной нового коронавируса. При этом с января по август 2020 года падение реализации автомобилей в стране составило 40,6%, до 524 706 экземпляров.

В прошлом месяце самой продаваемой в Испании маркой автомобиля стал Volkswagen. Дилеры этого бренда продали машин в количестве 5388 экземпляров, что на 2,5% меньше, чем год назад. Второе место по популярности заняли модели Renault (4731 шт.). Это на 11% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Toyota с результатом 4725 машин. Здесь рост продаж составил всего 1,2%.

На четвёртом и пятом местах расположились соответственно Seat (4680 ед.; — 2,8%) и KIA (4626 ед.; +26,2%).

Напомним, в августе текущего года лидером продаж на европейском авторынке стала модель Volkswagen Golf. За прошлый месяц Golf купили 22 386 европейских автолюбителей — на 15% меньше, чем годом ранее.

Читайте также: Компания LG может выкупить в Испании завод Nissan