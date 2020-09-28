Стокгольм, , 11:52 — REGNUM В августе текущего года объем розничных продаж в Швеции вырос на 3,0% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. По данным Статистического управления Швеции, торговля продуктами питания увеличилась на 1,6%, а торговля товарами краткосрочного пользования — на 3,1%. Об этом 28 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В то же время в период с июля по август объем розничных продаж в постоянных ценах снизился на 0,3%. Однако в августе розничные продажи в текущих ценах выросли на 2,3%, то же самое касается торговли продуктами питания (1,9%), и товарами краткосрочного пользования (2,0%).

Данные об объемах продаж были скорректированы с учетом календарных эффектов, а для сравнения августа и июля — сезонных колебаний. Отмечается, что в статистику по продажам не вошли данные государственной монопольной компании Systembolaget, занимающейся продажей алкогольных напитков, крепче 3,5%.