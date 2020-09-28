Москва, , 11:37 — REGNUM Сети магазинов «Ашан» в Москве выписали девять постановлений со штрафами на сумму 1,55 млн рублей, сообщили 28 сентября в Роспотребнадзоре.

Столичное управление в 2019 году проводило плановую проверку ООО «Ашан» и выявило нарушения законодательства в сфере технического регулирования. По изготавливаемой и реализуемой в магазинах сети продукции в категориях хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок, согласно протоколам, исследовалось только 30% заявленной продукции, а по ряду показателей, указанных на упаковке, вообще не проходили лабораторные испытания.

После продолжавшихся в течение года судебных тяжб Арбитражный суд Московского округа признал законными и обоснованными предписания Роспотребнадзора.