Москва, , 11:33 — REGNUM Данные Росстата вряд ли кто-то способен обсуждать всерьез. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который предположил, что по итогам 2020 года падение ВВП России «будет больше 4%, может быть, даже почти 5%. Но точно где-то между 4 и 5%».

«Во-первых, давайте не будем забывать, что ни один прогноз Кудрина не оправдался никогда, — сказал Делягин. — Во-вторых, вряд ли кто-нибудь способен всерьез обсуждать данные Росстата. За исключением людей из правительства. Масштабы экономического спада зависят не от состояния российской экономики (насколько я могу судить), а от административно-политического давления на Росстат и на специалистов Росстата со стороны его руководства. Поэтому Кудрин, видимо, считает, что нынешние бюрократы не додавят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что РФ нужны новые меры поддержки экономики.

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