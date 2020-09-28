Москва, , 11:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda сертифицировал в России компактный кроссовер CX-30. Документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) размещен в базе Роспатента.

Модель собрана на «тележке» Mazda3. Габариты кроссовера CX-30 составляют 4395×1795×1540 мм. При этом размер колесной базы равен 2655 мм.

В России модель появится с единственным атмосферным мотором на 2,0 л производительностью 149 л.с. Агрегат сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

На выбор предоставляется переднеприводная и полноприводная модель кроссовера. Однако последняя идёт только с автоматической трансмиссией.

Пока нет информация появится ли в России новый кроссовер CX-30. Автомобиль займет в модельной линейке Mazda место после кроссовера CX-5.

Отмечается, что японский автопроизводитель в конце прошлого года уже сертифицировал в России модель CX-30, однако тогда в документе было указано, что кроссовер собран в Японии. Новый ОТТС содержит информацию, что новинка будет собираться на российском заводе «Мазда-Соллерс».

Напомним, на данный момент на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке производят кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также седан Mazda6.

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