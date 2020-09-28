Москва, , 11:18 — REGNUM Россия не может значимым образом влиять на динамику мирового спроса на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра энергетики РФ Александра Новака, который сказал, что «Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка» и сделает «все возможное, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и как следствие — в глобальной мировой экономике».

«Российскому руководству по силам нанести любой ущерб России. В этом никто не сомневается, — сказал Делягин. — Но Россия взяла на себя совершенно бредовые обязательства. Потому что мы ограничиваем не экспорт, а производство. Если для арабских монархий Персидского залива это примерно одинаково, то для нас эта разница принципиальная. То есть мы бьем по себе. Для нас сокращение добычи на 10% — это падение экспорта не на 10%, а на существенно большую долю. То есть мы взяли на себя непропорционально большие обязательства. В нормальные времена это трактовалось бы в лучшем случае как саботаж, а в худшем случае как государственная измена».

Как подчеркнул Делягин, Россия не может переломить глобальные тенденции.

«Поэтому она не может значимым образом влиять на динамику мирового спроса. Грубо говоря, мы можем повлиять, будет ли падение спроса 13% или 9%. Но вот будет ли падение спроса 10% или 20% — на это мы повлиять не можем. Так что здесь Новак просто надул щеки и страшно собой гордится. И он понимает, что когда произойдут серьезные события, об этом его заявлении никто вспоминать не будет», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что в настоящее время не приходится ждать значимого восстановления спроса на нефть.

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