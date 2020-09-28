Элиста, , 11:17 — REGNUM 17 педагогов отправились работать в сельские школы Республики Калмыкия по программе «Земский учитель». Каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В Калмыкии среди претендентов на участие в программе был проведён конкурсный отбор, победителями которого стали 17 педагогов. Среди них учителя русского языка и литературы, математики, информатики, химии, биологии, английского языка, а также начальных классов. Самому молодому из них 23 года.

«В этом году в рамках квоты 17 педагогов получили «подъёмный» миллион. Программа реализуется первый год и работает по примеру «Земского доктора». Теперь материально будут поддерживаться не только врачи, но и учителя. Да, выделенной квоты нам недостаточно. На данный момент наша потребность остается по-прежнему высокой. Причём большинство вакансий естественно-математического цикла», — отметил глава республики Бату Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что программа «Земский учитель» впервые стартовала в 2020 году в ряде регионов России, в том числе в Калмыкии. Она призвана решить проблему нехватки педагогов в школах сёл и малых городов с населением до 50 тыс. человек.