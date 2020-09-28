Москва, , 11:09 — REGNUM До конца 2020 года цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель. Такой прогноз 28 сентября сделал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Читайте также: МЭА изменило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Он напомнил, что с начала года средняя цена на нефть составляет не $28 и даже не $20, а $40 за баррель.

«То есть это намного лучше, чем та цена, к которой мы готовились. Мы думали, что она будет ниже $30, а $40 — это уже неплохо», — подчеркнул глава Счётной палаты в интервью RT

Также по теме: Цены на нефть спикировали вниз почти на 2%

Кудрин предположил, что, скорее всего, до конца года «значение не опустится ниже этого уровня». По его словам, пока цена будет варьироваться в диапазоне от $40 до $50, но колебания вновь могут произойти, если мировой кризис усилится.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлая неделя торгов на нефтяном рынке привела к падению котировок Brent и WTI более чем на 3%, сессия 26 сентября также завершается для обеих марок в «красной зоне». Так, ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 11 центов (0,26%), до $41,83 за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI опустились на 18 центов (0,45%), до $40,13 за баррель.