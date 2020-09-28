Москва, , 10:52 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать значимого восстановления спроса на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, который предположил, что мировой спрос на нефть по итогам 2020 года будет на 10% ниже уровня 2019 года.

«Говорить о том, что спрос будет только на 10% ниже, это очень оптимистичная оценка. Прогноз Новака основан, видимо, на том, что сейчас в мире будет идти восстановление экономики. Но это далеко не факт. Мы видим, что Европа начинает закрываться на вторую волну коронабесия. Мы видим и у нас начало соответствующих мероприятий. Понятно, что это будет не такая волна, как в первый раз. Не будет запрещаться вся коммерческая деятельность. Но тем не менее говорить о значимом восстановлении спроса на нефть не приходится. Прогноз Новака — это оптимистичный вариант, на который государство ориентироваться права не имеет», — сказал Делягин.

Кроме того, как пояснил экономист, прогноз министра явно не учитывает ожидаемого падения фондового рынка в преддверии американских выборов.

«И дальше начало большого беспорядка в Америке. А это не просто сжатие спроса в США. Это удар по Китаю более сильный, чем любые торговые войны Трампа», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аналитики PVM Oil Associates отмечают резкое замедление восстановления спроса на топливо и нефть, прежде всего в Соединенных Штатах.

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