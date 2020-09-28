Москва, 28 сентября 2020, 10:52 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать значимого восстановления спроса на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, который предположил, что мировой спрос на нефть по итогам 2020 года будет на 10% ниже уровня 2019 года.
Кроме того, как пояснил экономист, прогноз министра явно не учитывает ожидаемого падения фондового рынка в преддверии американских выборов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аналитики PVM Oil Associates отмечают резкое замедление восстановления спроса на топливо и нефть, прежде всего в Соединенных Штатах.
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