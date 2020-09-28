Москва, , 10:50 — REGNUM Японский минивэн Toyota Alphard подорожал в России на 168 — 312 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Таким образом, цена на минивэн выросла на 3,3 — 6,1% к прежней стоимости. При этом Toyota Alphard теперь больше не продается в стартовой версии «Престиж».

Диапазон цен на минивэн в России теперь составляет от 5 200 000 до 5 430 000 рублей. Toyota Alphard в России в качестве силовой установки получил шестицилиндровый мотор на 3,5 л мощностью 300 л. с. Агрегатируется он восьмискоростным «автоматом» Aisin.

Отмечается, что с начала 2020 года в России впервые зафиксировано изменение цен на Toyota Alphard.

Напомним, за первые восемь месяцев текущего года продажи машин японского бренда Toyota в России упали на 11%. Всего было продано за отчетный период 57 675 автомобилей.

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