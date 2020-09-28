Душанбе, , 10:44 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года Таджикистан импортировал 413,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Общая сумма импорта за отчетный период составила $198,8 млн. Импорт пшеницы сократился на 16,6%, до 570,1 тыс. тонн. В денежном эквиваленте этот показатель составил $140,2 млн.

Таджикистан импортировал 61 тыс. тонн муки на сумму $15,6 млн. На нефтепродукты, пшеницу и муку приходится 17,6% от общего объема импорта в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2020 года Таджикистан импортировал 50,6 тыс. тонн суки на сумму $12,9 млн, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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