Москва, , 11:38 — REGNUM Перевозчик Utair просит у авиационных властей содействия в получении механизма утверждения перевозчика для осуществления зарубежных перелетов с разрешённой частотой. Об этом пишет 28 сентября газета «Ведомости», ссылаясь на текст письма президента Utair Павла Пермякова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

Подлинность текста газете подтвердил источник, близкий к руководству АЭВТ. В письме говорится, что вопрос о том, какая именно компания будет осуществлять полеты с разрешенной частотой, остаётся открытым в ситуации, когда между пунктами на территории РФ и указанных стран более одного назначенного перевозчика.

Президент Utair попросил «оказать содействие в получении у авиационных властей Российской Федерации механизма утверждения перевозчика для выполнения перелетов в подобных случаях».

В Росавиации не сообщали, как распределили разрешенные правительством частоты, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было решено возобновить полеты из России в Великобританию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Южную Корею.