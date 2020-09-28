Мурманск, , 10:55 — REGNUM 28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. В этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». В 2005 году был подписан Указ президента Российской Федерации В. В. Путина, официально закрепивший этот сентябрьский день в качестве официального Дня работника атомной промышленности.

«На сегодняшний день атомная отрасль в Мурманской области достигла значимых результатов, — рассказал Константин Долгов, сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области. — В первую очередь, следует сказать о Кольской атомной станции — это предприятие входит в четвёрку крупнейших налогоплательщиков области, налоговые поступления для регионального бюджета в 2019 году составили практически два с половиной миллиарда рублей. Благодаря успешному сотрудничеству правительства области с ГК «Росатом» были заключены соглашения об увеличенном размере поступлений с отраслевых организаций, что позволяет руководству области проводить значимые социальные проекты, в частности, в городе-спутнике АЭС Полярные Зори».

«Деятельность подведомственного Росатому «Атомфлота» также играет значительную роль в экономике Мурманской области, отметил Долгов, — данное предприятие обеспечивает рабочими местами почти две тысячи жителей региона, а также пополняет бюджет налоговыми поступлениями в размере более 320 миллионов рублей, значительная часть которых идёт на социальные проекты. Однако в отношении нашего атомного ледокольного флота даже большее значение, чем просто экономическая выгода, имеет реализация стратегических преимуществ нашей страны в Арктике — морское транспортное обеспечение крупных арктических проектов, в том числе Северного морского пути».

«Развитие Севморпути, инфраструктурным оператором которого является Росатом, безусловно, является одной из ключевых стратегических задач России на ближайшие десятилетия. В 2019 году грузопоток превысил запланированный по госпрограмме показатель на 5,5 млн тонн и составил 26 млн. Развитие Севморпути уже сегодня требует расширения парка ледоколов. В этом направление сегодня идет обширная работа — 22 сентября атомный ледокол «Арктика» выдвинулся с Балтийского завода Санкт-Петербурга в Мурманск. Ведутся работы по строительству новых ледоколов, включая наиболее технологичные модели, что позволит обеспечить круглогодичную навигацию в акватории СМП. Решение задач по развитию атомного флота, обеспечению акватории соответствующей инфраструктурой позволит создать множество новых рабочих мест в регионе, расширить деятельность существующих предприятий, а также обеспечит бюджеты всех уровней значительным ростом налоговых поступлений», — подчеркнул сенатор.

«Также следует отметить текущие экологические проекты «Росатома» на территории Мурманской области — решение проблем ядерного наследия, вывоз отработавшего ядерного топлива. Темп вывоза топлива из хранилищ губы Андреева, пункта Гремиха и судна «Лепсе» в 2019 году достиг максимума, суммарная активность вывезенных ядерных материалов составляет около полумиллиона кюри, пояснил Долгов. — Завершение работы по вывозу отработавшего ядерного топлива с ПТБ «Лепсе» планируется уже в 2021 году. Это важный шаг на пути окончательного решения проблемы ядерно-опасных отходов в нашем регионе».

В завершение хотел бы сказать о совместной деятельности региона и Росатома по вопросу цифровизации экономики и госуправления в регионе. В 2019 году была завершена работа по созданию сервиса «Наш Север», разработанного в рамках соглашения о реализации цифровых решений, заключённого между областью и ООО «Русатом-инфраструктурные решения». Данная платформа позволяет жителям Мурманска совместно с органами власти управлять дальнейшим развитием области, формировать прямые запросы служащим, а также своевременно выявлять и решать проблемы, стоящие перед регионом. Таким образом, на сегодняшний день налажено полномасштабное сотрудничество с ГК «Росатом» по ряду направлений. Глубоко убеждён в том, что дальнейшее углубление связей между регионом и корпорацией приведёт к взаимной выгоде, обеспечит реализацию совместных проектов, ведущих к новым инвестициям, росту экономики региона и созданию новых рабочих мест. От всей души хотел бы поздравить всех причастных к атомпрому в нашей стране со знаменательной юбилейной датой и пожелать всей отрасли дальнейшего прогресса и движения только вперед!» — резюмировал Долгов.