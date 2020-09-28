Москва, , 10:32 — REGNUM Тренд на ослабление рубля остается устойчивым. За прошедшую неделею он усилился. Валютная пара доллар/рубль превысила отметку 78, вплотную приблизилась к апрельским максимумам, а пара евро/рубль их преодолела, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На этой неделе не исключена коррекция, возврат ниже 78 по доллар/рубль и евро/рубль ниже 90. Однако в долгосрочной перспективе рубль имеет больше шансов продолжить падение из-за отсутствия изменений во внешнем фоне. Автор

По-прежнему против рубля играет геополитика. США и ЕС хотят ввести новые санкции, формально они будут связаны с Навальным и Белоруссией, на самом деле направлены против «Северного потока — 2».

Также против рубля играет растущая инфляция, пик которой, по словам ЦБ РФ, придется на 2021 год.

Кроме того, цена за баррель нефти Urals упала ниже уровня $42,50. Рубль чувствительно реагирует на это, потому что уровень соответствует порогу, заложенному в бюджетном правиле. В совокупности эти факторы оказывают давление на национальную валюту.

И, конечно, негатива добавляет ситуация с коронавирусом. Число заболевших растет, причем эта тенденция наблюдается как в России, так и в мире. Это подавляет аппетит к риску у инвесторов и давит на EM-активы», — считает эксперт.

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