Москва, , 10:29 — REGNUM Принятие поправок в закон «О потребительском кредите, которые предусматривают запрет банкам обуславливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг, может вызвать риски для банков, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном главе комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову, сообщает РБК со ссылкой на документ.

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Участники ассоциации уверены, что этот законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, сильно расширив права клиентов. Так, согласно законопроекту, если право заёмщика «на свободный выбор» будет нарушено, то гражданин сможет рассчитывать на возмещение принесённого ему ущерба. При этом, отмечается в письме АБР, условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. В частности, не указано, что это можно сделать только через суд.

«Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — пояснил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Банкиры также предупредили, что некоторые клиенты для получения доходов могут специально обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы или суд с оспариваем дополнительных услуг.

Кроме того, принятие документа приведёт к признанию комиссий по кредитным картам навязыванием услуг, считают в АБР. А это в свою очередь может привести к отказу банков от кредитных карт в пользу кредитов наличными.

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В этой связи в АРБ предлагают отменить норму о возврате средств за навязанную услугу или снизить ответственность за нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Министерство финансов РФ предложило запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов и брать с заёмщика страховку за весь срок кредита сразу. Согласно разрабатываем ведомством поправках к закону «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), предложено не только запретить требовать с получателя потребительского кредита отдельной платы за дополнительные услуги, но и возмещать заёмщику убытки. За нарушение «права на свободный выбор услуг» предложено удерживать с кредитора двукратную стоимость таких услуг.