Москва, , 10:29 — REGNUM Все автомобили Subaru 2020 модельного года выросли в цене на 30 тыс. рублей, что составляет 0,7 — 1,5% к прежней стоимости. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

При этом автомобили 2019 модельного года сохранили прежнюю стоимость. Теперь базовая комплектация модели Forester 2020 модельного года стоит 2 249 000 рублей, а топовая — 2 979 900 рублей. Стоимость Legacy начинается от 2 729 900 рублей.

Новая цена универсала Outback варьируется в зависимости от оснащения от 2 959 000 до 4 009 900 рублей. Также цены поменяли модели WRX (от 3 139 000 до 3 329 900 рублей), WRX STI — (от 4 309 900 рублей) и XV (от 1 989 000 до 2 489 900 рублей).

Стоит отметить, что предыдущее повышение стоимости автомобилей Subaru в России произошло в июне. Тогда прибавка цены на все авто составила от 80 до 270 тыс. рублей.

Напомним, в августе текущего года в РФ было продано 604 машины Subaru, что на 13% меньше, чем год назад.

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