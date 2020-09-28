Сеул, , 10:26 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor расширяет своё влияние на рынке водородных автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 27 сентября компания экспортировала в Саудовскую Аравию четыре водородных транспортных средства, среди которых два автомобиля Nexo и два автобуса Elec-city FCEV.

Отмечается, что данные транспортные средства будут поставлены национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Известно, что в июне 2019 года представители двух компаний подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о расширении поставок водородных транспортных средств в Саудовскую Аравию.