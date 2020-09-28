Москва, , 10:20 — REGNUM В ближайшее время в отношении России вряд ли будут вводить новые санкции. Об этом в интервью RT заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя возможные санкции против РФ в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

«Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений», — сказал Кудрин.

Он не исключил, что в отношении РФ будет наблюдаться «своего рода покусывание», как это и было в последние месяцы.

Кудрин подчеркнул, что другие страны решили «не переходить какую-то невидимую черту», поскольку от санкций могут пострадать они сами.

При этом чиновник заявил об отсутствии у России иммунитета к санкциям, поскольку каждые новые санкции несут негатив. Однако он подчеркнул, что к ранее введённым ограничениям страна уже приспособилась.

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