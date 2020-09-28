Архангельск, , 10:20 — REGNUM Тендер на строительство здания арбитражного суда Архангельской области объявили повторно. Подрядчика на стройку, о которой заговорили более десяти лет назад, планируют выбрать 4 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Пименов Юрий Иванович. Строительный этюд. 1930

Торги пройдут в формате закрытого аукциона. Начальная цена лота такая же, как была в июне, когда объявили схожий тендер — 928 377 780 рублей. На объект средства выделяются и из федерального бюджета по программе «Развитие судебной системы России на 2013—2020 годы». Аванс контрактом не предусмотрен.

Здание планируется строить на участке, который выбрали много лет назад. Он расположен на проспекте Ломоносова, квартал 132 в Архангельске.

На сегодня суд базируется в офисном комплексе и отдельного здания не имеет.

Напомним, объявленный в конце июня 2020 года тендер по выбору подрядчика не состоялся — определение поставщика было отменено.