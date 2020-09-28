Москва, , 10:14 — REGNUM Новые ограничения в России в связи с подъёмом числа выявленных случаев коронавируса будут введены, однако все они будут носить рекомендательный характер. Об этом в интервью RT заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности», — сказал Кудрин.

В этой связи он подчеркнул, что «нужны будут новые меры поддержки экономики».