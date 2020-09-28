Москва, , 10:10 — REGNUM По итогам августа 2020 года российские автолюбители приобрели 1726 автомобилей Geely, что в 2,4 раза больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего, по данным АЕБ, с января по август нынешнего года в России были куплены 7563 машины Geely (+37%).

Наиболее популярной моделью Geely в России в августе стал кроссовер Atlas. За месяц его приобрели 785 человек. Что на 38% больше, чем год назад. На втором месте по популярности находится компактный кроссовер Geely Coolray. Эту модель дилерам удалось реализовать в количестве 720 экземпляров.

Стоит отметить, что во втором квартале 2021 года модельная линейка компании Geely в России должна расшириться. Появится кроссовер Atlas Pro. Его сборка будет производиться на белорусском заводе «БелДжи».

Напомним, за первые восемь месяцев текущего года самой покупаемой новой китайской моделью в РФ стал Haval F7. За отчётный период его приобрели 4643 российских автолюбителя, что на 560% больше, чем годом ранее.

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