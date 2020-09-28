Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве около половины сделок с недвижимостью по договорам долевого участия (ДДУ) оформляется с использованием кредитных средств. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

По данным управления, в августе 2020 года с привлечением кредитных средств в Москве на рынках жилой и нежилой недвижимости приобрели 4582 помещения — около половины всех сделок по ДДУ. Рост по сравнению с июлем составил 42%, тогда оформили 3220 сделок по договорам.

«Показатель августа стал рекордным за все годы статистики зарегистрированных ДДУ с привлечением кредитов. Каждый второй договор участия в долевом строительстве заключался с кредитными средствами», — рассказал глава управления Игорь Майданов.