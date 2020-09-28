Ташкент, , 10:03 — REGNUM Более 2 млн евро выделил Европейский Союз для борьбы с коронавирусом в Узбекистане. Об этом заявил поверенный в делах ЕС в Узбекистане Юсси Нарви, 28 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

Деньги будут потрачены на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Проект реализуется представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) В Узбекистане.

Нарви уточнила, что указанный проект относится к программе Team Europе общей стоимостью 36 млн евро. Представитель ВОЗ в Узбекистане Лианне Куппенс подчеркнул, что важно не допустить распространение инфекции среди медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Узбекистане выявили 55 593 случая заражения коронавирусом, в том числе 461 — за минувшие сутки, выздоровели — 51 965 человек.

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