Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Настоящим подарком для Китая станет уход США из Афганистана, решение о котором принял действующий американский президент Дональд Трамп, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, вышедшей 27 сентября в The National Interest.

Так, отмечает Рубин, в американской администрации прямо говорят, что стремление положить конец «бесконечной войне» мотивировано желанием перенаправить средства на противодействие Пекину. И «на макроуровне» подобный шаг выглядит логичным.

«Парадокс состоит однако в том, что, по сути, оставляя Афганистан, Трамп дает Пекину не только огромный стратегический актив, но и дарит, уходя, $140 млрд», — указал Рубин, напоминая, что на июль 2020 года именно столько американские налогоплательщики выделили на восстановление Афганистана.

Более того, Китай еще в 2008 году подписал с афганскими властями договор на разработку медного месторождения Айнак, стоимость запасов цветного металла в котором может составлять до $50 млрд, а также получил право на разработку нефтяных месторождений в бассейне реки Амударьи, которая была приостановлена в 2013 году. Рубин обращает внимание на то, что Пекин, по всей видимости, стремится играть вдолгую, добиваясь выгодных контрактов раньше, чем другие страны.

«Стратегия Китая может окупиться. Пекин, похоже, готов заполнить вакуум, оставленный СЩА, и инвестировать в Афганистан хищническим способом, чего США никогда не делали. Китай давно стремился монополизировать сырьевые товары и редкоземельные элементы», — отмечает эксперт.

Добыча этих ресурсов затрудняется из-за отсутствия инфраструктуры, но Китай, уверен Рубин, терпелив, и уход США может быть тем, чего ждут в КНР. При этом Пекин не стал бы поддерживать в Афганистане «стабильную демократию», а позволил в стране вырасти «клептократическим» режимам, подобным африканским.

И фундамент уже заложен: Афганистан входит в число 138 стран, подписавших с Китаем Меморандум о взаимопонимании в рамках проекта Нового шелкового пути, даже несмотря на то, что до сих пор он сопротивлялся формальному присоединению к подобной инициативе. С уходом США это вполне может измениться.

«Трамп прав в том, что США необходимо противостоять амбициям Китая. Величайшее же наследие Майкла Помпео на посту государственного секретаря, возможно, заключаться не столько в продвижении мира на Ближнем Востоке и на Балканах, сколько в изменении дискурса в Вашингтоне и во всем мире о той угрозе, которую представляет КНР», — подчеркнул Рубин.

«Как печально, что, спеша как можно быстрее уйти из Афганистана, Трамп, скорее всего, пустил по ветру уже вложенные миллиарды долларов и вместе с тем исполнил мечту Пекина», — добавил он.