Вашингтон, 28 сентября 2020, 10:01 — REGNUM Настоящим подарком для Китая станет уход США из Афганистана, решение о котором принял действующий американский президент Дональд Трамп, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, вышедшей 27 сентября в The National Interest.
Так, отмечает Рубин, в американской администрации прямо говорят, что стремление положить конец «бесконечной войне» мотивировано желанием перенаправить средства на противодействие Пекину. И «на макроуровне» подобный шаг выглядит логичным.
Более того, Китай еще в 2008 году подписал с афганскими властями договор на разработку медного месторождения Айнак, стоимость запасов цветного металла в котором может составлять до $50 млрд, а также получил право на разработку нефтяных месторождений в бассейне реки Амударьи, которая была приостановлена в 2013 году. Рубин обращает внимание на то, что Пекин, по всей видимости, стремится играть вдолгую, добиваясь выгодных контрактов раньше, чем другие страны.
Добыча этих ресурсов затрудняется из-за отсутствия инфраструктуры, но Китай, уверен Рубин, терпелив, и уход США может быть тем, чего ждут в КНР. При этом Пекин не стал бы поддерживать в Афганистане «стабильную демократию», а позволил в стране вырасти «клептократическим» режимам, подобным африканским.
И фундамент уже заложен: Афганистан входит в число 138 стран, подписавших с Китаем Меморандум о взаимопонимании в рамках проекта Нового шелкового пути, даже несмотря на то, что до сих пор он сопротивлялся формальному присоединению к подобной инициативе. С уходом США это вполне может измениться.