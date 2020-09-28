Волхов, Ленинградская область, , 09:49 — REGNUM На волховской площадке ФосАгро заканчивается модернизация третьего участка производства минеральных удобрений, ведется строительство энергетических объектов и готов к пуско-наладке склад жидкого аммиака на 490 тонн. Темпы модернизации действующих и строительства новых мощностей в рамках проекта по развитию волховского комплекса ФосАгро обсуждались в ходе совещания штаба по реализации инвестиционного проекта.

Совещание проходило в Волхове — руководители компании лично осмотрели все объекты модернизации и строительства. Ключевых вопросов было несколько: общее выполнение программы строительных работ, получение разрешительной документации, подготовка кадров и комплектация рабочих мест на новых объектах.

«Все технические и технологические мероприятия, которые сегодня ведутся на волховском комплексе, направлены на то, чтобы завод стал образцом современного, экологически чистого производства, — подчеркнул генеральный директор АО «Апатит» (объединяет производственные активы ФосАгро) Александр Гильгенберг. — Именно экологические мероприятия имеют значительный вес в проекте преобразований. Все новые производства будут построены с применением наилучших доступных технологий — это позволит нам минимизировать влияние на окружающую среду».

Напомним, реализация крупного инвестиционного проекта в Волхове началась в 2019 году. По его завершении будет создано современное производство с мощностями, позволяющими производить 800 тыс. тонн в год аммофоса и 43 тыс. тонн в год водорастворимого аммофоса. Инвестиции в развитие мощностей ВФ АО «Апатит» в ближайшие пять лет составят около 28 млрд рублей. На новых производственных объектах будет создано 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. На данный момент для работы на создаваемых мощностях уже привлечено более 100 человек.

Волховское предприятие ФосАгро увеличивает мощности по выпуску сульфата алюминия — выпуск этой продукции с 2018 года вырос в 3,5 раза и достиг 29 тыс. тонн в год. Производство коагулянта входит в региональную программу по импортозамещению, это востребованный продукт, идеально подходящий для очистки питьевой воды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня практически все предприятия ленинградского водоканала приобретают именно волховский коагулянт.

«Мы сегодня подробно обсудили ход первого этапа реализации инвестиционного проекта по развитию волховского комплекса компании, посмотрели о оценили ход строительства и модернизации объектов, входящих в инвестпроект, — отметил исполнительный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Строительство идёт в непростых условиях пандемии, в условиях строгого соблюдения мер профилактики COVID-19. Я доволен увиденным, хочу отметить высокое качество выполнения работ, грамотно выстроенную организацию всего процесса, в том числе и взаимодействие с многочисленными подрядчиками. Мы сохранили плановые темпы работ и движемся в графике».

Руководил заседанием штаба заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он также высоко оценил эффективность предпринятых компанией мер по защите трудовых коллективов от коронавирусной инфекции.

«Борьба с коронавирусом только сплотила коллективы наших предприятий, их руководство, менеджмент компании ФосАгро, — отметил Андрей Гурьев. — Результатом стал рост объемов производства на 7% по итогам первого полугодия 2020 года. Это победа, но мы не расслабляемся. Вирус не отступил, мы должны сохранять все профилактические меры, чтобы сберечь здоровье наших сотрудников, членов их семей, жителей наших городов».

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