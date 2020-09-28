Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM В Ростовской области возобновили морские туристические круизы. Отправиться в путешествие по реке Дон, а также Азовскому и Чёрному морям до Новороссийска теперь можно на теплоходе класса «река-море» «Мустай Карим». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» отправил 240 пассажиров в морской рейс по маршруту Старочеркасская — морской порт Новороссийск — Старочеркасская. Туристы посетят в Ейск, порт Кавказ (Темрюк), Таганрог. До конца навигации 2020 годапредполагается провести три морских круиза.

«Этот морской круиз войдет в историю. Совершенно очевидно, что рейсы теплохода через Азово-Донской бассейн дадут новый импульс развитию внутреннего туризма в Ростовской области», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле 2020 года в Ростовской области впервые после пандемии встретили туристический теплоход. Пассажиры четырёхпалубного теплохода «Сергей Кучкин» посетили станицы Старочеркасскую и Романовскую.

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