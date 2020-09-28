Батыревский район, , 09:43 — REGNUM Многодетная семья Чемеровых из села Тарханы Батыревского района получила ключи от долгожданного дома общей стоимостью 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Чувашии.

В очереди на жилье семья стояла с 2013 года. Чемеровы воспитывают дочь и четырех сыновей. Самому старшему ребенку — 19 лет, младшему — семь. Площадь нового жилья составляет 88 кв. метров. В доме есть холодная и горячая вода, обустроена система канализации.

Кроме этого, в Батыревском районе жилье за последние три года получили 16 детей-сирот. В текущем году на приобретение еще шести квартир выделены дополнительные средства. Всего в республике в 2020 году на обеспечение жильем 329 детей-сирот выделено 383 млн рублей.

Чувашия также взяла на себя обязательства по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей. В этом году на эти цели выделено 110 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе два региона в связи «с низким уровнем социально-экономического развития» получат дополнительные федеральные средства на обеспечение жильём детей-сирот. Из регионов Поволжья субсидию получат Чувашия и Марий Эл — соответственно 168 287,7 тыс. и 121 061,2 тыс. рублей.

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