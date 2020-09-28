Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В августе 2020 года самым продаваемым новым автомобилем в Сибирском федеральном округе (СФО) стал Volkswagen Polo. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За указанный месяц жители СФО приобрели 755 новых легковушек. Отмечается, что Volkswagen Polo возглавил в этом округе топ впервые.

На втором и третьем местах по количеству продаж новых авто в Сибирском ФО находятся соответственно Hyundai Creta (700 ед.) и Lada Granta (642 ед.).

Далее идут: Lada Vesta (616 ед.), KIA Rio (602 ед.), Hyundai Solaris (350 ед.), Skoda Rapid (266 ед.), Lada 4×4 (258 tl.) и KIA Sportage (247 ед.). Десятку лидеров замыкает модель Renault Duster (230 шт.).

Всего в августе дилеры Сибирского федерального округа реализовали 10,1 тыс. новых машин, что на 4% больше прошлогоднего уровня продаж.

Напомним, по итогам прошлого месяца Москва стала лидером среди других регионов РФ по числу проданных новых машин (16 878 шт.). Это на 6,6% меньше, чем год назад.

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