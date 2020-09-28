Москва, , 09:32 — REGNUM В России зафиксировано подорожание кроссовера Nissan Murano. Об этом 28 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цена всех версий японского кроссовера выросла на 51 тыс. рублей или на 1,6 — 2,0% по сравнению с прежней стоимостью. Новая стоимость базовой версии Mid составляет теперь 2 628 000 рублей, а топовая комплектация Top подорожала до 3 255 000 рублей.

Кроссовер Nissan Murano комплектуется безальтернативным мотором на 3,5 л мощностью 249 л. с. и идёт в паре с вариаторной коробкой передач. Модель оснащается во всех версиях полным приводом. Исключением является только базовая версия.

Напомним, последний раз подорожание моделей Nissan было зафиксировано в августе. При этом кроссовер Murano тогда стал дороже на 78 тыс. рублей.

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