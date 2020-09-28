Пермь, , 09:30 — REGNUM В Пермском крае в полном объеме выплачены стимулирующие выплаты соцработникам, которые трудились вахтовым методом в период коронавирусного режима, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В сентябре регион получил дополнительное финансирование в размере 218 млн рублей на выплаты сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые работали сменным графиком. Продолжительность смены составляла две недели. Это время соцработники круглосуточно находились в учреждении. Добавим, дополнительные стимулирующие выплаты введены президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным краевого минсоцразвития, на сегодняшний день 3,5 тыс. сотрудников получили допвыплаты. Из федерального бюджета с момента начала вахтовой работы социальных сотрудников выделено в общей сложности около 462 млн рублей. размер допвыплат варьируется от 10 до 60 тысяч рублей. На территории Прикамья функционирует 22 стационарных учреждения социального обслуживания: 12 детских с 28 филиалами и десять взрослых с 46 филиалами.