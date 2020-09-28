Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве с начала 2020 года в Москве зарегистрированы 34 тыс. 400 индивидуальных предпринимателей (ИП). По данным на 1 сентября, общее число составляет 362 тыс., сообщается на портале мэра столицы.

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По словам заммэра Владимира Ефимова, это на 5% превышает показатель на 1 сентября 2019 года и на 2%больше докризисных показателей начала 2020 года.

В августе в Москве зарегистрированы 4914 новых ИП, что сопоставимо с показателями начала 2020 года. Всего в столице зарегистрированы около 10% от всех ИП в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продлят ряд программ антикризисной поддержки. малого и среднего бизнеса предусмотрено 14 видов выплат.

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