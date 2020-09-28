Сеул, , 09:31 — REGNUM Предполагается, что операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics в третьем квартале 2020 года увеличится почти на 30%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на финансовый портал FnGuide.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года операционная прибыль компании может достигнуть отметки 9,9 трлн вон (~$8,5 млрд), что на 28,55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что по сравнению с августовским прогнозом показатель вырос на 10,76%. Некоторые эксперты предполагают, что операционная прибыль Samsung может превысить 11 трлн вон (~$9,3 млрд). С другой стороны, отмечают они, продажи вырастут на 2,86%, до 63,7 трлн вон (~$54,3 млрд).

По сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, показатель вырос на 3%.