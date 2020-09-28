Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области на 25 сентября правовые акты о начале отопительного периода приняли 14 муниципалитетов из 42, сообщает региональный минстрой.

С 21 сентября подачу тепла начали в Беляевском, Бугурусланском и Ташлинском районах, с 22 сентября — в Саракташском и Октябрьском районах, с 23 сентября — в Асекеевском районе, с 24 — Домбаровском и Александровском районах, с 25 — в Сорочинском городском округе, с 26 сентября — в Оренбургском районе, с 28 — в Шарлыкском районе и ЗАТО Комаровский. С 1 октября теплоподача на объекты начнется в Переволоцком районе и Соль-Илецком городском округе.

В ряде городов и районов проходит пробное протапливание. Напомним, в Оренбурге отопительный сезон должен начаться 30 сентября.

Стоит отметить, на территории Оренбуржья властвует «бабье лето». Дневные температуры воздуха поднимаются до +21°C. Однако ночью прохладно. Синоптики прогнозируют 29 и 30 сентября падение ночных температур до — 5 °C.