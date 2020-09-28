Москва, , 09:13 — REGNUM На начало июля 2020 года в России самым распространенным автомобилем среди кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) стала модель Lada 2121. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в автопарке России среди автомобилей сегмента SUV насчитывается 985,6 тыс. экземпляров Lada 2121. На втором месте оказалась Chevrolet Niva — 646,8 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (442 тыс. ед.).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault Duster (422,7 тыс. ед.) и УАЗ «Хантер» (384,7 тыс. шт.).

Также в рейтинг самых распространенных кроссоверов и внедорожников в России вошли: Toyota Land Cruiser (346,8 тыс. ед.), KIA Sportage (337 тыс. ед.), Nissan Qashqai (332 тыс. ед.), Nissan X-Trail (318,4 тыс. ед.) и Mitsubishi Outlander (275 тыс. шт.).

Напомним, KIA Rio является самым распространенным автомобилем иностранной марки в России по состоянию на начало второго полугодие 2020 года.

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