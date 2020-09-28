Москва, , 08:52 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года в России насчитывается 2 299 650 автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие авто) отечественных марок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в России зарегистрировано 3 576 093 машины сегмента LCV. Таким образом, на отечественные автомобили сегмента LCV приходится 64,3% от всего автопарка таких автомобилей. Доля иномарок при этом составляет 35,7% (1 276 443 экземпляра в количественном выражении).

Большую часть российского парка автомобилей сегмента LCV занимают машины ГАЗ. Их насчитывается 1,6 млн экземпляров. На втором месте автомобили УАЗ, численность которых составляет 610,5 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Volkswagen (237 тыс. шт.).

Четвертое и пятое места в рейтинге самых распространенных машин сегмента LCV в России занимают соответственно Ford (181,8 тыс. ед.) и Mercedes-Benz (151 тыс. шт.).

Напомним, в августе 2020 года в Москве было продано 1303 машины сегмента LCV — на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте также: Назван средний возраст легковых автомобилей в России