Нур-Султан, 28 сентября 2020, 08:39 — REGNUM В казахстанском Кустанае дан старт трем проектам в сфере автомобилестроения общей стоимостью 261 млрд тенге ($611 млн), сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.
Строительство новых производств запущено на встрече премьер-министра республики Аскара Мамина и главы Татарии Рустама Минниханова. Стороны планируют построить совместные предприятия по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КамАЗ».
Кроме того, в городе Сарани Карагандинской области Казахстана планируется открыть производство автомобильных шин. Совместные предприятия будут выпускать 40 тыс. единиц отлитых компонентов и 86 тыс. редукторов. Около 95% продукции поступит на экспорт.
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