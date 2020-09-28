Москва, , 08:29 — REGNUM Власти Москвы закупят эскалаторы для нового участка «салатовой» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена на сумму 764 млн, передаёт РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок.

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Контракт на поставку эскалаторов для нового участка метрополитена с победителем тендера ЗАО «Эс-сервис» заключит компания «Мосинжпроект».

планирует заключить контракт на 764 миллиона рублей на поставку эскалаторов для нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, следует из данных портала госзакупок.

По данным портала госзакупок, эскалаторное оборудование планируется установить на станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

Как сообщало ИА REGNUM, люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный к 2023 году.

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