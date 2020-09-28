Якутск, 28 сентября 2020, 07:55 — REGNUM Миллионы долга и крупную неустойку требуют с авиакомпании «Якутия». Иск АО «Аэропорт Якутск» арбитраж республики начнёт разбирать 14 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление к АО «Авиакомпания «Якутия» поступило 23 сентября, а 25 сентября 2020 года его приняла к производству судья Семёнова.
Общая сумма иска — 107 325 035,44 рубля. В состав суммы входят «99 299 567, 26 рубля основного долга по договору
АО «Аэропорт Якутск» на 100% принадлежит республике. Авиакомпания-ответчик учреждена 18 лет назад на базе «Якутских авиалиний» и «СахаАвиа».