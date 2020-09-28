Якутск, 28 сентября 2020, 07:55 — REGNUM Миллионы долга и крупную неустойку требуют с авиакомпании «Якутия». Иск АО «Аэропорт Якутск» арбитраж республики начнёт разбирать 14 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Авиакомпания «Якутия» поступило 23 сентября, а 25 сентября 2020 года его приняла к производству судья Семёнова.

Общая сумма иска — 107 325 035,44 рубля. В состав суммы входят «99 299 567, 26 рубля основного долга по договору от 19.03.2018 года №83-НО/2018 за период апрель — июнь 2020 года, 8 025 468,18 рубля неустойки за период с 01.05.2020 по 31.08.2020, а также 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины».

АО «Аэропорт Якутск» на 100% принадлежит республике. Авиакомпания-ответчик учреждена 18 лет назад на базе «Якутских авиалиний» и «СахаАвиа».