Улан-Удэ, , 04:14 — REGNUM В Бурятии благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки удалось избежать массовых увольнений в туристической сфере из-за коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Численность работников в отрасли удастся сохранить на уровне 1079 человек, что составляет 95,9% от численности до ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением COVID-19», — отметили в правительстве.

Как отмечается, всего в этой отрасли, которую включили в число наиболее пострадавших от ограничений, зарегистрировано 27 туроператоров, 14 санаторно-курортных организаций, 65 турагентств и почти пять сотен коллективных средств размещения.

Глава республики Алексей Цыденов в связи с этим отметил важность поддержки и развития сферы туристических услуг. По его словам, туризм является одним из главных направлений деятельности, особенно в экологической зоне Байкала, где развивать другие направления невозможно.

«Нам природой дано уникальное богатство. Байкал является магнитом для путешественников всего мира. Наша задача — этим даром грамотно распорядиться без ущерба природе Байкала и местным жителям», — подчеркнул он.