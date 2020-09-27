Салехард, , 22:44 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО установили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 13 510 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте органов власти региона.

Отметим, что прожиточный минимум пенсионера в ЯНАО остаётся неизменным. В 2020 году он был установлен также в размере 13 510 рублей.

Данный прожиточный минимум необходим для предоставления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае, если их доход ниже указанной величины. На Ямале эти доплаты получают около 11 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале утверждён прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год