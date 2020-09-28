Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве создан специальный цифровой ресурс, на котором предприниматели могут рассказать о собственных инновационных технологиях. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новая онлайн-платформа получила название «Карта инновационных решений». На цифровой площадке можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании. На данный момент на ней размещено уже свыше полутора тысяч разработок.

«Предпринимателям, создающим технологичные новинки, «Карта инновационных решений» поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги», — сказала Сергунина.

Разместить на платформе информацию о своей разработке может любая российская компания. Сделать это можно в специальном разделе «Добавить решение» на главной странице ресурса. Дл публикации информации нужно указать ИНН организации, название и описание решения, сферу его применения, а также сайт, где можно найти более подробные сведения. Заявка будет обработана в течение двух рабочих дней.

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