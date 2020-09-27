Пекин, , 19:17 — REGNUM Завершена основная часть работ на строительстве новой скоростной автомобильной магистрали, которая соединит китайскую столицу Пекин с административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР городом Урумчи. Об этом 25 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что это уже вторая такая автотрасса, построенная из Синьцзяна за его пределы.

Магистраль, общей длиной в 2,5 тыс. км, проходит от Пекина в провинцию Хэбэй и далее в провинцию Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и провинцию Ганьсу. Последним участком, на котором осуществлялось строительство, стал отрезок протяженностью в 515 км, который прошел по территории СУАР. По заявлению Да Вэньбиня, председателя правления профильной компании-строителя, вводиться в эксплуатацию дорога будет поэтапно с конца текущего года.

Особо отмечается, что магистраль проходит через обширные территории с богатым животным миром, поэтому особое внимание строители уделили созданию более шести десятков специальных переходов.