Пекин, , 19:15 — REGNUM В субботу 26 сентября состоится видеоконференция высокого уровня ООН, посвященная сокращению и преодолению бедности и взаимодействию в формате Юг-Юг; китайскую сторону на ней представит глава МИД Ван И, о чем 25 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбиня.

Сообщается, что наряду с КНР, организаторами конференции выступают программа ООН по развитию (ПРООН) и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. Мероприятие будет проведено в рамках отмечаемого 75-летия создания ООН.