Курган, , 18:39 — REGNUM В Кургане и Шадринске тариф на отопление останется на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьёва.

В областном правительстве напомнили, что ресурсоснабжающая организация «Курганская генерирующая компания» создала два дочерних предприятия — «Шадринские тепловые сети» и «Курганские теплоэнергетические системы». Для новых теплоснабжающих предприятий потребовалось открытие новых тарифных дел. Прогнозные тарифы для Кургана и Шадринска оказались выше ранее установленных.

Согласно указу президента России Владимира Путина, повышение тарифов на коммунальные услуги не может превышать 4% в год. И стоимость коммунальных услуг для граждан ни при каких условиях не вырастет в Курганской области в разы.

«Правительство Курганской области предпримет все необходимые меры, чтобы урегулировать ситуацию», — сообщил замгубернатора Анатолий Воробьев.

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