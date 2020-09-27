Йошкар-Ола, , 13:41 — REGNUM В Марий Эл на базе Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) открылся Центр развития туризма. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Проект факультета социальных технологий победил в конкурсе в области внутреннего и въездного туризма на получение грантов главы республики. Победа присуждена в номинации «Развитие деятельности субъекта туристской индустрии в Республике Марий Эл (туристско-информационный центр, экскурсионное бюро, туроператор, музей)».

Центр будет работать в направлении формирования положительного туристского имиджа Марий Эл, оказания консультативных и образовательных услуг, организации мероприятий в сфере туризма, а также продвижения туристических продуктов на перспективных рынках.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, также в Марий Эл планируется создать Центр управления регионом (ЦУР). ЦУР будет заниматься координацией работ по мониторингу и обработке обращений и жалоб, поступающих от жителей Марий Эл в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций республики, учреждений с участием республики или муниципальных образований.

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В итоге ЦУР должен будет сформировать комплексную картину проблем на основании жалоб граждан, а также оценку работы органов власти с дальнейшей выработкой рекомендаций. Выявлять конфликтные ситуации и ошибки при коммуникации жителей и органов власти, давать рекомендации по онлайн-взаимодействию власти и населения, проводить социологические опросы, образовательные семинары.