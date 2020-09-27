Нижний Новгород, , 13:30 — REGNUM По итогам января-июня текущего года в Приволжском федеральном округе средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Нижегородстата, в среднем каждому сотруднику организаций в Поволжье начислялось 35,588 тыс. рублей ежемесячно.

Максимально высокий уровень номинально начисленной зарплаты наблюдается в Пермском крае — 40,17 тыс. рублей в месяц, по сравнению с прошлым годом зарплаты в регионе выросли на 4,3%. Жителям Татарии в среднем начисляли по 38,002 тыс. рублей в месяц, или на 4,7% больше, чем годом ранее. В Самарской области зарплаты выросли на 5% — до 37,656 тыс. рублей, в Башкирии начисления увеличились на 4,2% и составили 37,055 ежемесячно.

В Нижегородской области сотрудникам организаций начисляли ежемесячно 35,993 тыс. рублей или на 4.4% больше, чем в первом полугодии 2019 года, в Удмуртии — 35,531 тыс. рублей или на 5,8% больше. В Оренбургской области номинальные зарплаты выросли на 7,8% — до 34,552 тыс. рублей, в Саратовской области рост номинальных зарплат составил 8,6% — до 32,064 тыс. рублей.

Выше 31 тыс. рублей сложилась номинальная начисленная заработная плата в трех регионах ПФО: 31,840 тыс. рублей — в Пензенской области (+8,2%), 31,545 тыс. рублей — в Ульяновской области (+5,5%), 31,469 тыс. рублей — в Кировской области (+6,4%).

Более 30 тыс. рублей ежемесячно начисляли работникам в организациях Марий Эл — 30,924 тыс. рублей (+4,5%), Чувашии — 30,452 тыс. рублей (+5,8%).

Минимальную зарплату начисляли по итогам полугодия в Мордовии — 29,898 тыс. рублей или на 6,7% выше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, пять регионов Приволжского федерального округа попали в топ-10 субъектов РФ по сокращению зарплатного фонда с начала пандемии коронавируса. Наиболее значительно зарплатный фонд сократился в Удмуртии — за март-апрель сокращение составило 17,5%. Это самый высокий показатель снижения зарплат в России. На втором месте Пермский край — здесь зарплатный фонд сократился на 13,9%, как и в Тюменской области. На 13,6% сократился фонд «белых» зарплат в Татарии и Краснодарском крае. В Кемеровской области снижение составило 12,8%, в Марий Эл — 12%, в Кировской области — 10,7%.

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