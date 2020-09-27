Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM По итогам января-августа текущего года в Приволжском федеральном округе объём ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в округе за восемь месяцев введено 8,944 млн квадратных метров жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

За январь-август увеличили показатель ввода жилья восемь регионов ПФО. Так, максимальный рост введенных в эксплуатацию жилых домов наблюдается в Марий Эл — по сравнению с январем-августом прошлого года показатель увеличился на 18,7%, в Ульяновской области рост составил 16%, в Самарской области — 14%, в Пермском крае — 12,8%, в Татарии — 11,6%, в Башкирии — 11,2% в Нижегородской области — 8%, в Пензенской области — 7,9%.

При этом наиболее значительно снизился объем ввода жилья в Кировской области — на 21,4%, в Оренбургской области — на 18%, в Удмуртии снижение показателя составило 17,4%, в Чувашии — 16,9%, в Мордовии — 13,6%, в Саратовской области — 2,3%.

В абсолютных цифрах максимальный объем ввода жилья зафиксирован в Татарии — 1,854 млн квадратных метров, в Башкирии введено 1,456 квадратных метров, в Нижегородской области — 922 тыс. квадратных метров.

ИА REGNUM напоминает, по итогам января-июля текущего года в среднем в округе показатель объема строительства жилья снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в аутсайдерах пребывали семь регионов: Кировская, Оренбургская и Саратовская области, Чувашия, Мордовия, Удмуртия и Татария.