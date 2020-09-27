Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Соединённые Штаты ввели ограничения на поставку некоторого оборудования китайскому производителю микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства торговли США.

После ужесточения правил экспорта американские компании должны будут получать от правительства индивидуальные лицензии для поставки определённого оборудования SMIC. Необходимость этого решения объясняется тем, что компания SMIC может использовать поставляемое им оборудования для производства устройств военного назначения.

В компании SMIC сообщили, что ещё не получили соответствующего официального уведомления от правительства США. Также представители компании подчеркнули, что производят только товары гражданского назначения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, впервые о возможном ограничении экспорта американского оборудования китайской компании SMIC стало известно в начале сентября. Тогда в SMIC заявили о ложности обвинений в связях с китайскими военными.

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