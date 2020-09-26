Пекин, , 20:44 — REGNUM Доля производства ноутбуков на территории Китая может упасть с 90% до 40% в течение десятилетия. Об этом сообщили эксперты Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) 26 сентября на сайте организации.

Специалисты пришли к такому выводу в связи с проблемами, которые преследуют производителей ноутбуков в Китае из-за санкций. К примеру, продажа техники усложнилась в связи с введением таможенных пошлин.

Другой существенный фактор, по мнению экспертов, заключается в растущей «стоимости рабочей силы» в КНР. В таких условиях владельцы производств всё чаще задумываются о переводе своих цехов в страны с более конкурентной «стоимостью рабочей силы».

Напомним, 26 сентября аналитики из TrendForce понизили на 10% прогноз по поставкам смартфонов от китайской компании Huawei. К такому решению эксперты пришли в связи с новыми санкциями США против Китая.